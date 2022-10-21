В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 21 октября. Сообщается, что российская армия продолжает наступать под Бахмутом и Авдеевкой, а также обстреливает Харьков и Запорожье.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. За текущие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Терновая Харьковской области; Белогоровка и Золотаровка Луганской области; Лиман, Соледар, Озаряновка, Одрадовка и Первомайское в Донецкой области.

В течение суток оккупанты нанесли 4 ракетных и 10 авиационных ударов, совершили более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ударам авиационных и зенитных управляемых ракет противника подверглись районы около 8 населенных пунктов. Среди них – Харьков, Запорожье и Нововоскресенское Херсонской области.

На Волынском направлении обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Полесском направлениях враг задействовал минометы и ствольную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Украинское и Гай Черниговской области, а также Покровка на Сумщине. В то же время, в Пинском и Столинском районах республики Беларусь, белорусскими спецслужбами ужесточаются режимно-административные мероприятия. В частности, запрещено вести любую видеосъемку, включая использование автомобильных видеорегистраторов. В военных комиссариатах продолжается работа по уточнению личных данных мужчин призывного возраста, отмечается готовность к вызову.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Слобожанском направлении – из ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Стрелка, Двухлетняя и Чугуновка;

направлении – из ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Стрелка, Двухлетняя и Чугуновка; на Бахмутском направлении – из танков и артиллерии, в районах населенных пунктов Соледар, Бахмут, Белогоровка, Клищиевка и Опытное;

направлении – из танков и артиллерии, в районах населенных пунктов Соледар, Бахмут, Белогоровка, Клищиевка и Опытное; на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Водяное, Пречистовка, Первомайское и Большая Новоселка.

направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Водяное, Пречистовка, Первомайское и Большая Новоселка. на Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных наступательных действий не вел. Нанес обстрелы в районах населенных пунктов Времовка, Зеленый Гай и Малая Токмачка.

и направлениях противник активных наступательных действий не вел. Нанес обстрелы в районах населенных пунктов Времовка, Зеленый Гай и Малая Токмачка. на Южнобугском направлении противник совершал обстрелы военной и гражданской инфраструктуры. Огневое поражение пришлось на районы населенных пунктов недалеко от линии столкновения. Среди них – Нововоскресенское, Мирное, Давыдов Брод и Новогреднево.

По имеющейся информации, в Бериславе Херсонской области, с 19 октября этого года, прекратили свою деятельность все органы оккупационной власти. Также известно, что город продолжают покидать коллаборанты, которые сотрудничали с российскими оккупантами вместе с семьями и имуществом.

На временно оккупированной территории Луганской области противник принимает меры по улучшению телерадиовещания.

Подтверждено огневое поражение Силами обороны Украины 19 октября понтонной переправы под Антоновским мостом Херсонской области. Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 16 ударов. Подтверждено поражение трех опорных пунктов и десяти районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также трех позиций зенитных ракетных комплексов врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления и зенитный ракетный комплекс С-300 противника.

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