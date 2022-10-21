Утром 21 октября Генштаб Вооруженных Сил Украины обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Основное из утренней сводки Генштаба:

1. За минувшие сутки ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, а также Опытное, Бахмут, Победа и Марьинка Донецкой области.

2. За прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных и 24 авиационных удара, совершил более 30 обстрелов из РСЗО.

Пострадали более 15 населенных пунктов. Среди них – Николаев, Новая Каменка и Малая Сейдеминуха Херсонской области, Гатище Харьковской области.

Кроме того, противник запустил более 20 беспилотных летательных аппаратов иранского производства "Shahed-136". 15 из них ВСУ сбили.

3. На оккупированную часть Херсонской области прибыло около двух тысяч мобилизованных россиян. В самом Херсоне эвакуируют "госучреждения", "банки", закрываются объекты гуманитарной сферы.

Напомним, что советник Офиса президента Михаил Подоляк обвинил россиян в планах подорвать плотину Каховской ГЭС, чтобы прикрыть свое отступление.

Война в Украине продолжается уже 240-й день. "Страна" следит за новостями 21 октября в обновляемом онлайне.

Вчера мы подводили итоги 239-го дня войны с РФ. В Херсонской области продолжается объявленная назначенными РФ "властями" эвакуация на левый берег Днепра.

Украинское командование считает, что россияне могут отвести на левобережную часть Херсонской области опытные подразделения, а на правом берегу оставить мобилизованных удерживать оборону. Западные аналитики предполагают, что сейчас идет подготовка полного отступления с РФ правобережья Днепра.

После ударов по ТЭЦ по всей Украине продолжается тотальная экономия электроэнергии.

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