Генштаб опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 19 октября. Противник продолжает обстреливать населенные пункты Украины.

Сводка появилась в Фейсбуке ведомства.

В течение суток противник нанес четыре ракетных и 11 авиационных ударов, совершил более десяти обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Враг в очередной раз нанес массированный удар крылатыми ракетами и иранскими ударными БПЛА по гражданской инфраструктуре в Киевской, Черниговской, Винницкой, Ивано-Франковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях. Ночью оккупанты также атаковали Умань Черкасской области и Коблево Николаевской области пятью дронами "Shahed-136". Все они успешно сбиты силами обороны Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. В течение дня противник задействовал девять ударных БПЛА "Shahed-136" с территории Беларуси. Восемь из них сбиты.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – Гая и Хреновки Черниговской области;

– Гая и Хреновки Черниговской области; на Слобожанском направлении – Волчанских Хуторов, Красного, Огурцово, Стрелки и Домашнего;

– Волчанских Хуторов, Красного, Огурцово, Стрелки и Домашнего; на Купянском направлении – Берестово, Двуречной, Каменки и Кисловки;

– Берестово, Двуречной, Каменки и Кисловки; на Лиманском направлении – Грековки, Гряниковки, Надежды, Новоегоровки, Заречного, Серебрянки, Торского и Ямполевки;

– Грековки, Гряниковки, Надежды, Новоегоровки, Заречного, Серебрянки, Торского и Ямполевки; на Бахмутском направлении – Андреевки, Бахмута, Бахмутского, Белогоровки, Майорска, Нью-Йорка, Опросного, Раздолевки, Соледара, Спорного и Яковлевки;

– Андреевки, Бахмута, Бахмутского, Белогоровки, Майорска, Нью-Йорка, Опросного, Раздолевки, Соледара, Спорного и Яковлевки; на Авдеевском направлении – Авдеевки, Первомайского, Карловки, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки;

– Авдеевки, Первомайского, Карловки, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки; на Новопавловском, Запорожском и Южнобугском направлениях -в районах более 45 населенных пунктов вдоль всей линии столкновения.

Оккупационное руководство захваченной территории Запорожской области организовало проведение "инвентаризации жилищного фонда" и "переписи" населения. Мероприятия проводятся для поиска и отчуждения жилья местных жителей, выехавших за пределы захваченных территорий.

Восполнение потерь подразделений войск РФ за счет заключенных принесло дополнительные проблемы командованию. Так, завербованные военнослужащие из мест лишения свободы после получения оружия покидают подразделения и ищут возможность вернуться на территорию РФ. По имеющейся информации, после поражения склада с боеприпасами в Херсонской области 17 октября, часть привлекаемого к его охране подразделения получила ранения, а остальная сбежала. Подразделения Росгвардии под видом борьбы с диверсионно-разведывательными группами ищут дезертиров.

Оккупанты продолжают практику принудительного привлечения местного населения для проведения фортификационных работ в Херсоне, якобы из числа нарушителей комендантского часа и нелояльных к оккупационным властям граждан.

Авиация ВСУ в течение текущих суток нанесла десять ударов. Подтверждено поражение шести районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четырех позиций зенитных ракетных комплексов противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили четыре крылатых ракеты, один вертолет Ка-52 и тринадцать БПЛА "Shahed-136". Ракетные войска и артиллерия поразили три пункта управления, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, станцию ​​РЭС, один мост и одну понтонную переправу противника.

Война в Украине продолжается уже 238-й день. "Страна" следит за новостями 19 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 237-го дня войны. Вчера на Украину вновь обрушились новые воздушные атаки. Ракеты и дроны ударили по объектам энергетики. В Киеве крупнейший микрорайон Троещина после этого семь часов сидел без света и воды. Три работника ТЭЦ погибли, еще один получил ранения. Также были удары по Днепру, Житомиру, Харькову.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях в Украине и разбирается, что они означают.