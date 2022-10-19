Утром 19 октября Генштаб Вооруженных Сил Украины обнародовал сводку о ситуации на фронте. Главное из нее:

1. За сутки подразделения ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Огирево и Двухлетняя Харьковской области; Белогоровка в Луганской области; Новокалиново, Майорск, Одрадовка, Нью-Йорк, Новомихайловка, Невельское, Опросное и Марьинка Донецкой области.

2. За сутки противник нанес 10 ракетных и 18 авиационных ударов, совершил более 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ударам подверглись Киев, Житомир, Харьков, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Курахово, Николаев.

Враг использовал крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Кроме того, 14 беспилотников иранского производства "Shahed -136", 10 из которых были сбиты.

3. Чтобы скрыть перемещения военной техники и личного состава в населенных пунктах Таврийск и Новая Каховка Херсонской области противник блокирует работу операторов мобильной связи и интернета.



4. Авиация Сил обороны Украины в течение предыдущих суток нанесла 24 удара. ПВО сбили 5 крылатых ракет и самолет Су-25.



Война в Украине продолжается уже 238-й день. "Страна" следит за новостями 19 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 237-го дня войны. Вчера на Украину вновь обрушились новые воздушные атаки. Ракеты и дроны ударили по объектам энергетики. В Киеве крупнейший микрорайон Троещина после этого семь часов сидел без света и воды. Три работника ТЭЦ погибли, еще один получил ранения. Также были удары по Днепру, Житомиру, Харькову.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях в Украине и разбирается, что они означают.