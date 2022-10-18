Утром во вторник, 18 октября, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку с фронта. Сообщается, что россияне продолжают вести наступательные действия в районах Бахмута и Авдеевки. Атаки противника отбиты в Берестовом Харьковской области, а также в Бахмутском, Иванграде, Клещеевке, Первомайском и Марьинке Донецкой области.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба.

Также, по данным ВСУ, россияне за сутки нанесли 10 ракетных и 58 авиационных ударов. Кроме этого было 43 атаки дронами-камикадзе "Шахид".

38 беспилотников, как утверждает Генеральный штаб, было сбито. Также сбили три крылатые ракеты.

От налетов и обстрелов пострадало более 35 населенных пунктов.

В сводке также говорится, что авиация ВСУ в свою очередь поразила 18 районов сосредоточения противника.

Война в Украине продолжается уже 237-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 18 октября в обновляемом онлайне.

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