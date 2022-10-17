В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 17 октября. Сообщается, что украинские войска отразили атаки под Бахмутом и сбили 25 иранских дронов.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

Россияне пытаются наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях. ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Спорное, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Марьинка, Красногоровка, Победа и Невельское Донецкой области. В течение суток противник нанес 9 ракетных и 39 авиационных ударов, совершил около 30 обстрелов из РСЗО. Пострадали более 25 населенных пунктов. Среди них – Киев, Запорожье, Казачья Лопань и Стрелечья Харьковской области, Красногоровка, Терны, Соледар и Марьинка Донецкой области, Белогорка Херсонской области, а также другие населённые пункты Винницкой, Днепропетровской, Николаевской и Сумской областей. В результате артудара ВСУ по Мелитополю Запорожской области ранены более 40 россиян. В Бердянске уничтожен склад боеприпасов. В населенном пункте Воскресенка – до 30 раненых россиян, Васильевка – до 25 раненых. Авиация ВСУ нанесла более 11 ударов. Кроме того, ПВО ВСУ сбила 25 российских БПЛА "Shahed -136".

Напомним, Украина работает с соседями Ирана, чтобы остановить все коридоры поставок иранского оружия в Россию.

Война в Украине продолжается уже 236-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 17 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 235-го дня войны с РФ. Генштаб сообщил, что ВСУ снова отразили атаки противника под Лиманом и Бахмутом. В Беларуси заявили, что в составе совместной региональной группировки войск будет находиться чуть менее 9 тысяч военнослужащих РФ. МИД Китая и Египта призвали своих граждан покинуть Украину ради безопасности. А в The Washington Times сообщили, что Иран, возможно, будет обеспечивать Россию баллистическими ракетами.

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