Часть Харькова и области 17 октября осталась без света. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Харьковоблэнерго", пишет "Интерфакс-Украина".

"Из-за срабатывания защитной автоматики частично обесточены потребители некоторых районов Харькова и области. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения", - сказали в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе КП "Харьковский метрополитен" сообщили, что подземка приостановила перевозку пассажиров по техническим причинам.

Напомним, 14 октября россияне выпустили по Харьковской области пять ракет. В тот же день в результате обстрелов РФ были ранены 8 мирных жителей Харьковской области.

Тем временем война в Украине продолжается уже 236-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 17 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 235-го дня войны с РФ. Генштаб сообщил, что ВСУ снова отразили атаки противника под Лиманом и Бахмутом. В Беларуси заявили, что в составе совместной региональной группировки войск будет находиться чуть менее 9 тысяч военнослужащих РФ. МИД Китая и Египта призвали своих граждан покинуть Украину ради безопасности. А в The Washington Times сообщили, что Иран, возможно, будет обеспечивать Россию баллистическими ракетами.

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