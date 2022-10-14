За минувшие сутки российские войска обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии, а также минометов населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов Харьковской области, в результате есть раненые среди мирного населения.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

"По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток с ранениями госпитализированы 6 человек в Купянском районе, в том числе 16-летний парень. В Изюмском районе ранение получил еще один парень 16 лет", - написал Синегубов в своем телеграм-канале.

Кроме того, по Чугуевскому району было нанесено 4 ракетных удара, в результате поврежден инфраструктурный объект. По предварительным данным, один человек получил ранения.

Вечером около 21:00 российские войска нанесли ракетный удар по Холодногорскому району Харькова, зафиксировано попадание в дорожное покрытие. Без пострадавших.

Напомним, 13 октября в Харьковской области четыре человека подорвались на мине - двое погибли, еще двое ранены.

Также "Страна" писала, что в Харькове отопительный сезон может начаться позже, чем обычно.

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