В Харькове не работает метро. Сообщается, что движение по линиям харьковского метрополитена остановлено по техническим причинам. Об этом говорится в сообщении пресс-служба подземки.

"Приносим извинения за временные неудобства", - пишет Харьковский метрополитен в телеграм-канале.

Местные жители сообщают, что в некоторых районах пропал свет.

Напомним, за ночь украинская ПВО уничтожила 26 дронов-камикадзе на юге и три крылатые ракеты на востоке.

В центре Киева после атаки дронов-камикадзе частично перекрыто движение транспорта.

Утром 17 октября в Киеве было четыре прилета. Дроны-камикадзе атаковали нежилое здание и жилой дом. На месте полыхает пожар.

"Страна" следит за самыми важными новостями 17 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 235-го дня войны с РФ. Генштаб сообщил, что ВСУ снова отразили атаки противника под Лиманом и Бахмутом. В Беларуси заявили, что в составе совместной региональной группировки войск будет находиться чуть менее 9 тысяч военнослужащих РФ. МИД Китая и Египта призвали своих граждан покинуть Украину ради безопасности. А в The Washington Times сообщили, что Иран, возможно, будет обеспечивать Россию баллистическими ракетами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об уроках Карибского кризиса. Как 60 лет назад не допустили ядерной войны.