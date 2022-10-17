На юге уничтожены 15 дронов-камикадзе, на востоке - три крылатые ракеты. В общей сложности на южном направлении в ночь с 16 по 17 октября удалось сбить 26 беспилотников "Shahed-136".

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Шесть дронов сбиты над Одесской областью, девять - над Николаевской.

Также российские войска атаковали критическую инфраструктуру на восточном направлении крылатыми ракетами разных типов. Три ракеты были уничтожены ПВО, добавили в Воздушных силах ВСУ.

Напомним, в субботу, 15 октября, россияне пытались атаковать Кривой Рог пятью дронами-камикадзе. Все беспилотники сбила ПВО.

Тем временем, утром россияне атаковали Киев дронами-камикадзе.

Война в Украине продолжается уже 236-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 17 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 235-го дня войны с РФ. Генштаб сообщил, что ВСУ снова отразили атаки противника под Лиманом и Бахмутом. В Беларуси заявили, что в составе совместной региональной группировки войск будет находиться чуть менее 9 тысяч военнослужащих РФ. МИД Китая и Египта призвали своих граждан покинуть Украину ради безопасности. А в The Washington Times сообщили, что Иран, возможно, будет обеспечивать Россию баллистическими ракетами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об уроках Карибского кризиса. Как 60 лет назад не допустили ядерной войны.