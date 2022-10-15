Российские войска минувшей ночью пытались атаковать Кривой Рог дронами-камикадзе. Однако украинская ПВО сбила все беспилотники.

Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в своем телеграм-канале.

По его данным, три дрона сбили над Криворожским районом, а еще два - над Никопольским.

Люди не пострадали, добавил Вилкул.

Напомним, ночью войска РФ выпустили боле 50 снарядов по Никополю Днепропетровской области. Ранены два человека.

Также ранее глава Минобороны Украины рассказал, сколько дронов-камикадзе на сегодня осталось у россиян.

Война в Украине продолжается уже 234-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 15 октября в обновляемом онлайне.

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