Силы ПВО, в пятницу, 14 октября, уничтожили 8 дронов-камикадзе "Shahed-136" на южном и восточном направлении.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в телеграм-канале.

Пять сбили зенитные ракетные войска Воздушных сил, три - силы противовоздушной обороной Военно-морских сил ВСУ.

Напомним, 11 октября украинские силы ПВО сбили 18 крылатых ракет, 8 дронов-камикадзе и 3 БПЛА россиян.

Вместе с тем, Владимир Зеленский призвал ПАСЕ помочь закрыть небо от российских ракет. По его словам, у Украины есть только 10% от нужных систем ПВО".

Война в Украине продолжается уже 233-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 14 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 232-го дня войны с РФ. Наиболее горячая точка фронта сейчас - Бахмут. Он находится под сильными обстрелами. В Херсонской области российские войска укрепляют новую линию фронта, после того, как ее оттеснили ВСУ.

По Киевской области вчера ударили дроны-камикадзе. Они атаковали объекты критической инфраструктуры. Под массированный обстрел попал Николаев.

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