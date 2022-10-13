Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что понимание того, что, когда и как может быть поставлено партнерами в сфере противовоздушной обороны, чтобы закрыть украинское небо, будет в следующем месяце.

Об этом он сказал в четверг в Брюсселе украинским журналистам, комментируя ход встречи в формате Рамштайн и с министрами обороны стран-членов НАТО, пишет "Интерфакс-Украина".

"Главное, что политическое решение принято. Далее будет отработка… Я за то, чтобы наши ожидания были оправданы – завтра небо не будет закрыто… Это дорогие системы, сложные, для которых нужно учиться – это чтобы не было иллюзий, что завтра все изменится", - пояснил он ситуацию.

Кроме того, Резников констатировал, что "ни одна система ПВО в мире не гарантирует 100% защиты".

"На 100% небо закрыть нельзя – это чтобы не было иллюзий. Вопрос только в процентах возможного поражения – сегодня наши славные ПВО сбивают системно до 50% всех угроз существующими ресурсами. Поэтому, если мы доведем до 60%-70%-80% - это будет чудесно. Это первое. Второе – короткая дальность, средняя и дальняя – 40-80-200 км –приблизительно так делятся эти системы. И они могут быть разными – ЗРК – это тоже система ПВО, даже "Стингеры" – это ПВО. Нам нужно смотреть, где у нас существуют пробелы, такие, как объекты критической инфраструктуры", - объяснил министр.

По словам Резникова, в рамках "Рамштайна" Пентагон "вчера отправил всем публичный сигнал, что начинаем работать, чтобы максимально ускорить помощь Украине".

"В течение двух недель у нас будет понимание, приблизительно, кто и что дает нам – кто-то дает нам ракеты и так далее – сейчас они изучают. Следующий месяц даст нам ответ на этот вопрос – когда, сколько и как", - сказал Резников.

Говоря о прошедших встречах, министр заявил, что не может "рассказывать обо всем в деталях".

"Главное: приблизительно полтора месяца назад мы думали, что бы еще попросить у партнеров, чтобы усилить нашу противовоздушную оборону из того, что они могут дать и из того, что у них есть в наличии, и что для них не будет большой проблемой... И вчера во время встречи это обсуждалось на серьезном уровне. Все партнеры услышали соответствующий запрос, который поддержан американскими партнерами, и это главное, что необходимо максимально быстро усилить ПВО Украины", - сообщил Резников.

Ранее CNN со ссылкой на материалы, предоставленные министрам обороны на заседании Контактной группы по обороне Украины ("Раммштайн-6"), сообщало, что список желаний Украины в области вооружений включает реактивные системы залпового огня (РСЗО), артиллерию и противовоздушную оборону в качестве текущих приоритетов.

Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече "Рамштайн" призвал страны Альянса предоставить Украине больше средств и систем ПВО. Он назвал усиление противовоздушной обороны Украины приоритетом НАТО.