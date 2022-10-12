Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в среду, 12 октября.

Главное из заявлений президента:

Рассказал о своем участии в конференции Всемирного банка и МВФ. Сказал, что речь идет о больших деньгах для помощи Украине. Сообщил о заседании "Рамштайн-6", где обсуждают передачу Украине средств ПВО. Рассказал, что в 4 регионах еще ремонтируют энергосистему после позавчерашних обстрелов. В остальных электроснабжение восстановлено, но экономить все равно нужно. Сообщил об обстрелах Никополя и Авдеевки.

Ранее мы писали, что шеф Пентагона Ллойд Остин на заседании "Рамштайн-6" заявил, что США добиваются того, чтобы Запад сообща создал интегрированную систему ПВО Украины и передал Киеву ракетные комплексы различной дальности.

Также "Страна" сообщала, что обстрел Авдеевки после удара по центральному рынку продолжился. Число раненых возросло до 11 человек, погибли 7 человек.

Война в Украине продолжается уже 231-й день. "Страна" следит за главными новостями 12 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 230-го дня войны с РФ. Вчера продолжились массированные ракетные удары по украинской энергетике. В Киеве, Киевской области, в Хмельницком и других регионах объявили о начале веерных отключений света и уже начали составлять их графики. В Черкасской и Днепропетровской области объявили режим тотальной экономии электроэнергии.

Украинские военные эксперты зафиксировали новую тактику ракетных ударов. Часто российские ракеты несколько раз меняли направление своего полета или вовсе летали по кругу. По одной из версий, таким образом россияне пытаются выявлять расположение украинских систем ПВО. По второй версии - это способ обмануть ПВО и минимизировать количество сбитых ракет.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о новых ударах РФ и отключениях света.