США добиваются того, чтобы Запад сообща создал интегрированную систему ПВО Украины и передал Киеву ракетные комплексы различной дальности.

Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин на заседании "Рамштайн-6".

"Мы знаем, что Украина все еще нуждается в дополнительных средствах дальнего огневого поражения, системах ПВО и артиллерии наряду с другими возможностями", - сказал Остин.

По словам главы Пентагона, в планах США и их союзников предоставить Киеву те системы, которые доступны самим Соединенным Штатам и "таким странам, как Германия".

Напомним, Владимир Зеленский ожидает прогресса в поставках Украине ПВО и противоракетного оружия.

Кроме того, мы публиковали список желаний Украины в области вооружений, который включает реактивные системы залпового огня, артиллерию и противовоздушную оборону в качестве текущих приоритетов.

Ранее мы писали, что президент США Джо Байден в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что США предоставят Украине современные системы ПВО.

Война в Украине продолжается уже 231-й день. "Страна" следит за главными новостями 12 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 230-го дня войны с РФ. Вчера продолжились массированные ракетные удары по украинской энергетике. В Киеве, Киевской области, в Хмельницком и других регионах объявили о начале веерных отключений света и уже начали составлять их графики. В Черкасской и Днепропетровской области объявили режим тотальной экономии электроэнергии.

Украинские военные эксперты зафиксировали новую тактику ракетных ударов. Часто российские ракеты несколько раз меняли направление своего полета или вовсе летали по кругу. По одной из версий, таким образом россияне пытаются выявлять расположение украинских систем ПВО. По второй версии - это способ обмануть ПВО и минимизировать количество сбитых ракет.

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