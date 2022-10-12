Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал российские ракетные удары по Украине "жестокими и запредельными".

Об этом пишет Reuters.

Это не первая критика российских ракетных ударов от США за сегодня.

Открывая заседание Контактной группы по обороне Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что мощная волна российских ракетных ударов на этой неделе обнажила "злобу и жестокость" ее военных действий.

В ООН назвали ракетные удары по Украине "неприемлемой эскалацией войны".

Также недавние атаки РФ осудил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он заявил, что альянс будет поддерживать украинцев сколько потребуется.

Напомним, в понедельник утром Россия выпустила по Украине 84 ракеты и 24 боевых беспилотника, часть сбила украинская ПВО.

Война в Украине продолжается уже 231-й день. "Страна" следит за главными новостями 12 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 230-го дня войны с РФ. Вчера продолжились массированные ракетные удары по украинской энергетике. В Киеве, Киевской области, в Хмельницком и других регионах объявили о начале веерных отключений света и уже начали составлять их графики. В Черкасской и Днепропетровской области объявили режим тотальной экономии электроэнергии.

Украинские военные эксперты зафиксировали новую тактику ракетных ударов. Часто российские ракеты несколько раз меняли направление своего полета или вовсе летали по кругу. По одной из версий, таким образом россияне пытаются выявлять расположение украинских систем ПВО. По второй версии - это способ обмануть ПВО и минимизировать количество сбитых ракет.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о новых ударах РФ и отключениях света.