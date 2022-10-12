Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций против экс-президента Виктора Януковича, олигарха Сергея Курченко, экс-министра обороны Павла Лебедева и российского олигарха Олега Дерипаски.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента в среду, 12 октября.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 октября 2022 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", - говорится в документе.

Речь в указе Зеленского идет о блокировке активов упомянутых личностей на 10 лет.

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Украинские военные эксперты зафиксировали новую тактику ракетных ударов. Часто российские ракеты несколько раз меняли направление своего полета или вовсе летали по кругу. По одной из версий, таким образом россияне пытаются выявлять расположение украинских систем ПВО. По второй версии - это способ обмануть ПВО и минимизировать количество сбитых ракет.

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