Украина имеет лишь 10% от потребностей противовоздушной обороны.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на сессии ПАСЕ.

"Здесь нечего добавить. У нас есть 10% из того, что нам нужно, если честно", - сказал он.

Зеленский напомнил, что Украина противостоит превосходящему по военной технике и числу ракет противнику.

"И здесь мы хотим, чтобы у нас была возможность закрыть небо. А наших возможностей не хватает", - заявил он.

Зеленский хотел бы, чтобы "эта поддержка была в разы больше".

"Ожидаем от Франции и Италии также мощных шагов, если бы они могли нам помочь", - добавил президент Украины.

Напомним, шеф Пентагона Ллойд Остин на заседании "Рамштайн-6" заявил, что США добиваются того, чтобы Запад сообща создал интегрированную систему ПВО Украины и передал Киеву ракетные комплексы различной дальности.

Ранее мы писали, что президент США Джо Байден в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что США предоставят Украине современные системы ПВО.

Также "Страна" сообщала, что министр обороны Германии Кристина Ламбрехт сказала, что три обещанные немецкие системы ПВО IRIS-T будут поставлены Украине в следующем году.

При этом глава минобороны ФРГ подтвердила, что одна IRIS-T уже прибыла в Украину.