Члены Североатлантического альянса начали проект по созданию лучшей европейской системы противовоздушной обороны. В проекте участвуют 15 стран.

Об этом сообщает Spiegel.

Отмечается, что к проекту привлечены Германия, Великобритания, Словакия, Норвегия, Латвия, Венгрия, Болгария, Бельгия, Чехия, Финляндия, Литва, Нидерланды, Румыния и Словения. Министры обороны стран подписали декларацию об Европейской инициативе "Небесный щит". К проекту также хочет присоединиться Эстония.

В рамках этого проекта должны закрыть существующие бреши в защите. В частности, проблемы есть в сфере баллистических ракет, которые достигают больших высот, а также в защите от дронов и крылатых ракет.

Ранее мы также писали, что НАТО планирует провести запланированные ядерные учения на следующей неделе.

Тем временем война в Украине продолжается уже 232-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 13 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 231-го дня войны с РФ. Таких массированных ракетных атак, как в понедельник и вторник вчера, не было, хотя отдельные прилеты имели место. Продолжаются проблемы со светом. Из-за нехватки мощностей были аварийные и веерные отключения в Тернополе, Хмельницком, Виннице. В Киеве из-за дефицита энергомощностей многие потребители сидят без света по вечерам.

Из-за перебоев с электричеством отключилась Национальная автоматизированная информационная система, и в МВД приостановили выдачу прав, а также регистрацию авто.

В ЕС и США вчера сформулировали, что ответом на беспрецедентную ракетную атаку России по городам и инфраструктуре Украины будет усиленная поставка средств ПВО.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об ударах РФ и отключениях света.