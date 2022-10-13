В сети появились кадры первого зафиксированного на видео воздушного боя украинского и российского дронов.

Судя по видео, российский обычный дрон (вероятно, используемый для наводки артиллерии) пошел на таран, но сам же и упал.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Россия заказала у Ирана 2400 дронов-камикадзе "Шахед". В связи с этим он призвал партнеров помочь лучше подготовиться к отражению воздушных атак, обеспечив достаточным количеством ракет для ПВО и ПРО.

А Центр национального сопротивления при силах спецопераций ВСУ сообщал, что россияне завезли в Крым и Херсонскую область иранских инструкторов для запуска дронов-камикадзе.

Война в Украине продолжается уже 232-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 13 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 231-го дня войны с РФ. Таких массированных ракетных атак, как в понедельник и вторник вчера, не было, хотя отдельные прилеты имели место. Продолжаются проблемы со светом. Из-за нехватки мощностей были аварийные и веерные отключения в Тернополе, Хмельницком, Виннице. В Киеве из-за дефицита энергомощностей многие потребители сидят без света по вечерам.

Из-за перебоев с электричеством отключилась Национальная автоматизированная информационная система, и в МВД приостановили выдачу прав, а также регистрацию авто.

В ЕС и США вчера сформулировали, что ответом на беспрецедентную ракетную атаку России по городам и инфраструктуре Украины будет усиленная поставка средств ПВО.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об ударах РФ и отключениях света.