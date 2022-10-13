Израиль предоставляет Украине данные своей разведки по иранским беспилотникам, которые использует Россия.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на анонимного украинского чиновника.

"Израиль предоставляет Украине базовые данные разведки об иранских беспилотниках, которые Россия начала использовать на поле боя", - говорится в публикации.

Кроме того, издание пишет, что частная израильская фирма дает Украине спутниковые изображения позиций российских войск в Украине.

Ранее сообщалось, что Израиль и США передадут Украине оборудование для борьбы с иранскими дронами.

По данным Центра национального сопротивления при силах спецопераций ВСУ, россияне завезли в Крым и Херсонскую область иранских инструкторов для запуска дронов-камикадзе.

А президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия заказала у Ирана 2400 дронов-камикадзе "Шахед". В связи с этим он попросил партнеров помочь лучше подготовиться к отражению воздушных атак, предоставив системы ПВО и ПРО.

Война в Украине продолжается уже 232-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 13 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 231-го дня войны с РФ. Таких массированных ракетных атак, как в понедельник и вторник вчера, не было, хотя отдельные прилеты имели место. Продолжаются проблемы со светом. Из-за нехватки мощностей были аварийные и веерные отключения в Тернополе, Хмельницком, Виннице. В Киеве из-за дефицита энергомощностей многие потребители сидят без света по вечерам.

Из-за перебоев с электричеством отключилась Национальная автоматизированная информационная система, и в МВД приостановили выдачу прав, а также регистрацию авто.

В ЕС и США вчера сформулировали, что ответом на беспрецедентную ракетную атаку России по городам и инфраструктуре Украины будет усиленная поставка средств ПВО.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об ударах РФ и отключениях света.