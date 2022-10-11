Служба безопасности Украины (СБУ) предупреждает украинцев о недопустимости публикации видео "прилетов" и их последствий.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в телеграм-канале.

Спецслужба опубликовала рассказ одного из украинцев, который опубликовал в соцсетях видео последствий "прилета", которое потом использовали российские СМИ.

СБУ напоминает, что за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность.

Напомним, ранее СБУ задержала четверых киевлян, которые передавали россиянам данные о столичных ТЭЦ для нанесения по ним удара.

Также сообщалось, что СБУ задержала в Запорожье российского агента "007", которая под видом волонтера выявляла позиции ВСУ.

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Ранее мы подводили итоги 229-го дня войны с РФ. Россияне массированно ударили ракетами по Киеву и всей Украине, повредив подстанции ТЭС и ТЭЦ. Часть страны осталась без электричества, украинцев предупредили о возможных веерных отключениях света. Лукашенко вчера заявил, что Украина якобы готовилась напасть на Беларусь и что он договорился с Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск в стране. На фронте вчера противник наступал на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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