Ночью в Днепропетровской области военные РФ обстреливали Никопольский, Марганецкий и Червоногригоревский районы. Били из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии. В Никополь прилетело более 50 снарядов.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в своем телерграм-канале.

В Никополе ранены два человека - 35-летний мужчина и 42-летняя женщина. Оба в больнице.

В городе повреждены более десяти многоэтажных и частных домов, транспортное предприятие, несколько магазинов, гаражный кооператив, автомобили и несколько офисов.

В Марганецкой и Червоногригорьевской громадах люди не пострадали. Там повреждены промышленное предприятие и дома.

Напомним, на днях в Никополе из-за обстрелов РФ повредились музей, собор и больница. Резниченко сообщал, что в городе повреждены более 30 многоэтажных и частных домов, газопроводы и линии электропередач.

Также сообщалось, что недавно власти Никополя сообщали об обстреле города зажигательными снарядами.

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