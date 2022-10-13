В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 13 октября. Сообщается, что российские войска обстреливали Никополь, Николаев и Киевскую область.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Враг продолжает поражать критическую инфраструктуру и гражданские объекты Украины. Пострадали объекты и мирные граждане населенных пунктов Наливайковка Киевской области, Николаев и Никополь. Для ударов противник использовал крылатые, авиационные, зенитные управляемые ракеты и беспилотные летательные аппараты иранского производства.

Всего за текущие сутки оккупанты нанесли 1 ракетный и 15 авиационных ударов, совершили 22 обстрела из РСЗО.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с воздушного пространства и территории республики Беларусь.

В других направлениях противник совершал обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Атинское и Большая Рыбица;

направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Атинское и Большая Рыбица; на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гряниковка, Гатище и Стрелка;

направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гряниковка, Гатище и Стрелка; на Краматорском направлении – из танков и артиллерии разных типов, вдоль всей линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Белогоровка, Терны и Ямполевка;

направлении – из танков и артиллерии разных типов, вдоль всей линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Белогоровка, Терны и Ямполевка; на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Зеленополье, Соледар, Майорск, Иванград и Яковлевка;

направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Зеленополье, Соледар, Майорск, Иванград и Яковлевка; на Авдеевском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах Марьинки, Невельского, Первомайского и Золотой Нивы.

направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах Марьинки, Невельского, Первомайского и Золотой Нивы. на Новопавловском и Запорожском направлениях противник наступательных действий не проводил. Обстрелам подверглись населенным пунктам Степногорск, Орехов и Камышеваха.

и направлениях противник наступательных действий не проводил. Обстрелам подверглись населенным пунктам Степногорск, Орехов и Камышеваха. на Южнобугском направлении обстрелам из реактивных систем залпового огня подвергнут Никополь.

Кроме того, авиация Сил обороны в течение суток нанесла 19 ударов. Подтверждено поражение более 13 мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также 6 зенитных ракетных комплексов противника. Также украинские подразделения противовоздушной обороны сбили 8 БПЛА. Шесть из них – "Shahed -136".

Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки поразили два пункта управления, три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и два склада боеприпасов.

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