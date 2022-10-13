Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

По состоянию на утро 13 октября армия РФ уже потеряла 63 800 военных с начала полномасштабного вторжения 24 февраля.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

  • Личный состав - 63 800 человек (420 убитых за сутки)
  • Танки ‒ 2 511
  • Боевые бронированные машины ‒ 5167
  • Артиллерийские системы – 1556
  • РСЗО – 357
  • Средства ПВО ‒ 183
  • Самолеты - 268
  • Вертолеты – 240
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1182
  • Крылатые ракеты ‒ 316
  • Корабли /катера ‒ 16
  • Автомобильная техника и автоцистерны – 3935 
  • Специальная техника ‒ 140

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Криворожском направлениях.

По состоянию на 5 октября, потери армии РФ в Украине уже достигли 61 тысячи убитыми.

Война в Украине продолжается уже 232-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 13 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 231-го дня войны с РФ. Таких массированных ракетных атак, как в понедельник и вторник вчера, не было, хотя отдельные прилеты имели место. Продолжаются проблемы со светом. Из-за нехватки мощностей были аварийные и веерные отключения в Тернополе, Хмельницком, Виннице. В Киеве из-за дефицита энергомощностей многие потребители сидят без света по вечерам.

Из-за перебоев с электричеством отключилась Национальная автоматизированная информационная система, и в МВД приостановили выдачу прав, а также регистрацию авто. 

В ЕС и США вчера сформулировали, что ответом на беспрецедентную ракетную атаку России по городам и инфраструктуре Украины будет усиленная поставка средств ПВО. 

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об ударах РФ и отключениях света.

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