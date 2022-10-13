За прошедшие сутки, 12 октября, зенитными ракетными подразделениями и истребительной авиацией Воздушных сил ВСУ были уничтожены 19 дронов-камикадзе и 5 ударных вертолетов Ка-52.

Об этом сообщает командование Воздушных сил.

В частности, ВСУ уничтожили 17 иранских Shahed-136 и два Zala Ланцет.

Авиация Воздушных сил продолжает поддерживать наступательные действия наших подразделений на различных направлениях, нанося удары по средствам ПВО противника, взводным и ротным опорным пунктам, логистике, полевым составам горюче-смазочных материалов и боеприпасам, также живой силе.

Как писала "Страна", 13 октября во время утренней атаки дронов на Киевскую область повреждена критическая инфраструктура.

По данным Генштаба, 12 октября армия России обстреливала Никополь и Очаков. Украинская ПВО сбила десять иранских дронов.

Война в Украине продолжается уже 232-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 13 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 231-го дня войны с РФ. Таких массированных ракетных атак, как в понедельник и вторник вчера, не было, хотя отдельные прилеты имели место. Продолжаются проблемы со светом. Из-за нехватки мощностей были аварийные и веерные отключения в Тернополе, Хмельницком, Виннице. В Киеве из-за дефицита энергомощностей многие потребители сидят без света по вечерам.

Из-за перебоев с электричеством отключилась Национальная автоматизированная информационная система, и в МВД приостановили выдачу прав, а также регистрацию авто.

В ЕС и США вчера сформулировали, что ответом на беспрецедентную ракетную атаку России по городам и инфраструктуре Украины будет усиленная поставка средств ПВО.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об ударах РФ и отключениях света.