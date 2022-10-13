Утром 13 октября в результате атаки на Киевскую область дронов-камикадзе были повреждены объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, все соответствующие спецслужбы на месте.

Напомним, утром Алексей Кулеба подтвердил, что по Киевской области ударили дроны-камикадзе.

Также сообщалось, что в Николаеве сегодня ночью обстрелом разрушена жилая пятиэтажка.

Ранее британская разведка оценила урон от иранских дронов, которые использует российская армия.

Война в Украине продолжается уже 232-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 13 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 231-го дня войны с РФ. Таких массированных ракетных атак, как в понедельник и вторник вчера, не было, хотя отдельные прилеты имели место. Продолжаются проблемы со светом. Из-за нехватки мощностей были аварийные и веерные отключения в Тернополе, Хмельницком, Виннице. В Киеве из-за дефицита энергомощностей многие потребители сидят без света по вечерам.

Из-за перебоев с электричеством отключилась Национальная автоматизированная информационная система, и в МВД приостановили выдачу прав, а также регистрацию авто.

В ЕС и США вчера сформулировали, что ответом на беспрецедентную ракетную атаку России по городам и инфраструктуре Украины будет усиленная поставка средств ПВО.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об ударах РФ и отключениях света.