Утром 13 октября в Киевской области зафиксировали удары РФ. Предварительно, это были дроны-камикадзе.

Об этом сообщил глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба в своем телеграм-канале.

"Киевщина. Есть удары по одной из громад области. Предварительно – атака дронов-камикадзе. Спасатели уже работают" - написал глава ОВА.

Он призвал находится в укрытиях до отбоя тревоги, не фиксировать место попадания и не выкладывать фото и видео в соцсети.

Напомним, что по данным президента Владимира Зеленского, РФ закупила у Ирана более двух тысяч дронов-камикадзе.

По данным разведки, инструкторы из Ирана приехали на оккупированную часть Херсонской области и в Крым, чтобы учить военных РФ запускать эти дроны.

Вместе с тем британская разведка считает, что эти дроны не переломят ход войны и не способны нанести тот ущерб, на который рассчитывали в РФ.

Война в Украине продолжается уже 232-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 13 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 231-го дня войны с РФ. Таких массированных ракетных атак, как в понедельник и вторник вчера, не было, хотя отдельные прилеты имели место. Продолжаются проблемы со светом. Из-за нехватки мощностей были аварийные и веерные отключения в Тернополе, Хмельницком, Виннице. В Киеве из-за дефицита энергомощностей многие потребители сидят без света по вечерам.

Из-за перебоев с электричеством отключилась Национальная автоматизированная информационная система, и в МВД приостановили выдачу прав, а также регистрацию авто.

В ЕС и США вчера сформулировали, что ответом на беспрецедентную ракетную атаку России по городам и инфраструктуре Украины будет усиленная поставка средств ПВО.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об ударах РФ и отключениях света.