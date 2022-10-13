Ночью 13 октября Николаев попал под массированный обстрел РФ.

Об этом сообщает мэр Александр Сенкевич.

"После часа ночи Николаев массированно обстреляли. Есть попадание в пятиэтажный жилой дом. Два верхних этажа разрушены до основания, остальные - под завалами. На месте работают спасатели.

Вся информация о последствиях – утром" - написал мэр.

Фото разрушенной пятиэтажки в Николаеве публикуют в телеграм-канале "Новости Николаева".

Также сегодня утром был удар РФ по Киевской области. Предварительно это были дроны-камикадзе.

Напомним, что Николаевская область стала одной из главных целей атак иранских дронов-камикадзе.

Война в Украине продолжается уже 232-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 13 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 231-го дня войны с РФ. Таких массированных ракетных атак, как в понедельник и вторник вчера, не было, хотя отдельные прилеты имели место. Продолжаются проблемы со светом. Из-за нехватки мощностей были аварийные и веерные отключения в Тернополе, Хмельницком, Виннице. В Киеве из-за дефицита энергомощностей многие потребители сидят без света по вечерам.

Из-за перебоев с электричеством отключилась Национальная автоматизированная информационная система, и в МВД приостановили выдачу прав, а также регистрацию авто.

В ЕС и США вчера сформулировали, что ответом на беспрецедентную ракетную атаку России по городам и инфраструктуре Украины будет усиленная поставка средств ПВО.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об ударах РФ и отключениях света.