Воздушные силы Украины заявляют, что за 18 минут сбили как минимум 4 ударных вертолета РФ.

Это произошло с 8:40 до 8:58 на юге Украины, сообщают Воздушные силы ВСУ.

Сбиты вертолеты, вероятно, Ка-52, которые оказывали огневую поддержку наземным российским войскам.

Один вертолет упал на освобожденной территории, остальные - за линией фронта. Огонь велся по еще двум вертолетам, поэтому число сбитых летательных аппаратов может быть больше.

Война в Украине продолжается уже 231-й день. "Страна" следит за главными новостями 12 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 230-го дня войны с РФ. Вчера продолжились массированные ракетные удары по украинской энергетике. В Киеве, Киевской области, в Хмельницком и других регионах объявили о начале веерных отключений света и уже начали составлять их графики. В Черкасской и Днепропетровской области объявили режим тотальной экономии электроэнергии.

Украинские военные эксперты зафиксировали новую тактику ракетных ударов. Часто российские ракеты несколько раз меняли направление своего полета или вовсе летали по кругу. По одной из версий, таким образом россияне пытаются выявлять расположение украинских систем ПВО. По второй версии - это способ обмануть ПВО и минимизировать количество сбитых ракет.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о новых ударах РФ и отключениях света.