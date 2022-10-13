Пятеро мобилизованных из Челябинской области России погибли на войне в Украине. В Кремле не в курсе, докладывали ли об этом президенту РФ Владимиру Путину.

Информацию о гибели подтвердили в пресс-службе губернатора и правительства Челябинской области РФ, сообщают российские СМИ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 13 октября заявил, что не знает, докладывали ли Путину о гибели пяти мобилизованных россиян.

"Если и докладывали, то по линии Минобороны", – добавил Песков.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 13 октября армия РФ уже потеряла 63 800 военных с начала полномасштабного вторжения 24 февраля.

Кроме того, сообщалось, что почти за две недели после объявления Владимиром Путиным частичной мобилизации в России страну покинули примерно 700 тысяч человек. Причем 200 тысяч из них уехали в Казахстан. Сколько человек из уехавших являются туристами и планируют вернуться, неизвестно. Правда, Песков назвал "уткой" сообщения о том, что 700 тысяч россиян покинули страну с начала частичной мобилизации.

Тем временем война в Украине продолжается уже 232-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 13 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 231-го дня войны с РФ. Таких массированных ракетных атак, как в понедельник и вторник вчера, не было, хотя отдельные прилеты имели место. Продолжаются проблемы со светом. Из-за нехватки мощностей были аварийные и веерные отключения в Тернополе, Хмельницком, Виннице. В Киеве из-за дефицита энергомощностей многие потребители сидят без света по вечерам.

Из-за перебоев с электричеством отключилась Национальная автоматизированная информационная система, и в МВД приостановили выдачу прав, а также регистрацию авто.

В ЕС и США вчера сформулировали, что ответом на беспрецедентную ракетную атаку России по городам и инфраструктуре Украины будет усиленная поставка средств ПВО.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об ударах РФ и отключениях света.