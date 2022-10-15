В субботу, 15 октября, в Украине идет уже 234-й день войны с РФ.

Подробнее о том, что происходило вчера читайте в итогах за 14 октября.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

15 октября

8.45 Подробности военного пакета на 725 миллионов долларов, который выделил вчера Байден. Туда войдут:

дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

23 тысячи 155-мм артиллерийских снарядов;

500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;

5 тысяч 155-мм выстрелов для систем дистанционного противотанкового минирования (RAAM);

5 тысяч единиц противотанкового вооружения;

высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);

свыше 200 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств (HMMWV);

стрелковое оружие и более 2 миллионов боеприпасов к нему;

медицинские средства.

8.18 Утренняя сводка Генштаба.

8.15 Власти сообщают о ракетном ударе по Киевской области. Детали обещают позже.

8.14 Власти подводят итоги обстрелов Запорожья этой ночью.

Ночью "Шахиды" поразили объекты инфраструктуры, которые начали гореть. Было четыре удара.

Под утро был ракетный обстрел, который вызвал разрушения на объектах промышленности и энергетики. Выпущено 10 ракет С-300.

О пострадавших информации нет.

7.46 Большая часть Украины этим утром в зоне воздушной тревоги.