Ночью Никопольский район Днепропетровской области вновь был под обстрелами РФ из "Градов" и тяжелой артиллерии. Больше всего пострадал Никополь.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

В Никополе оккупанты ранили 59-летнего мужчину. Он находится в больнице. В тяжелом состоянии.

В городе повреждены более 30 многоэтажных и частных домов, газопроводы и линии электропередач. Более 2000 семей остались без света. Энергетики уже работают.

Российские снаряды прилетели и в больницу, детский сад, краеведческий музей, собор, магазины на рынок, фабрику и почту.

В Марганецкой громаде люди во время обстрела не пострадали. Масштабы разрушений выясняются.

Последствия обстрелов РФ в Никопольском районе

Война в Украине продолжается уже 232-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 13 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 231-го дня войны с РФ. Таких массированных ракетных атак, как в понедельник и вторник вчера, не было, хотя отдельные прилеты имели место. Продолжаются проблемы со светом. Из-за нехватки мощностей были аварийные и веерные отключения в Тернополе, Хмельницком, Виннице. В Киеве из-за дефицита энергомощностей многие потребители сидят без света по вечерам.

Из-за перебоев с электричеством отключилась Национальная автоматизированная информационная система, и в МВД приостановили выдачу прав, а также регистрацию авто.

В ЕС и США вчера сформулировали, что ответом на беспрецедентную ракетную атаку России по городам и инфраструктуре Украины будет усиленная поставка средств ПВО.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об ударах РФ и отключениях света.