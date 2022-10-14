У российской армии имеется еще около трех сотен иранских дронов-камикадзе, которые она использует для ударов по Украине. Кроме того, РФ пытается купить еще несколько тысяч таких беспилотников.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в эфире телемарафона.

"По нашей информации, около 300 (дронов-камикадзе - Ред.) единиц сегодня. Это цифра, которой оперируют российские военные", - заявил он.

По его словам, Россия пытается закупить еще несколько тысяч иранских беспилотников у Ирана. Однако Резников заявил, что пока не может прогнозировать, закупит ли. При этом, по его словам, украинцы и ВСУ должны быть готовы к этому.

"Мы не сидим на месте. Мы разрабатываем системы для уничтожения, подавления, потому что наши военные уже научились это делать. Мы разбираем все детали до нюансов, смотрим, какие там электронные мозги, и соответственно готовим системы противодействия", - добавил глава Минобороны Украины.

Напомним, 11 октября Владимир Зеленский заявил, что Россия заказала у Ирана 2400 дронов-камикадзе "Shahed-136".

Ранее в ВСУ рассказали, почему РФ использует дроны-камикадзе для атак на инфраструктуру. По словам главы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натали Гуменюк, для атак военных позиций они малоэффективны.