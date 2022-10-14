Министр обороны Алексей Резников опубликовал инфографику, которая отражает число выпущенных по Украине российских ракет с начала полномасштабного вторжения.

Соответствующую инфографику министр обнародовал в Twitter-аккаунте.

Согласно данным, до полномасштабного вторжения в Украину у россиян было 900 баллистических ракет "Искандер" - осталось 124, 500 крылатых ракет морского базирования "Калибр" - осталось 272, а также 444 ракеты воздушного базирования Х-101 и Х-555 - осталось 213. Таким образом, всего у РФ есть на данный момент 609 ракет "Калибр", "Икандер" и Х-101 и Х-555.

Из инфографики следует, что с 24 февраля РФ выпустила 1235 ракет:

776 ракет "Искандер";

228 "Калибров";

231 крылатую ракету типа Х-101 и Х-555.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, сколько ракет еще осталось у России.

Война в Украине продолжается уже 233-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 14 октября в обновляемом онлайне.