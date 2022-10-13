В Николаеве из-под завалов разрушенного обстрелами дома извлекли тело еще одного человека.

Таким образом, количество погибших в результате ночных обстрелов увеличилось до четырех, сообщили "Суспильному" в ГСЧС.

Погибший, тело которого достали из-под завалов, - 39-летний мужчина.

Напомним, что город с утра обстреляли российские войска, выпустив восемь ракет С-300. Попадание пришлось по пятиэтажному жилому дому. Два верхних этажа разрушены до основания, остальные - под завалами. Сообщалось, что продолжаются поиски еще восьми человек.

Также российская ракета попала в лодочную станцию. Сообщалось, что под завалами оказался сотрудник.

Война в Украине продолжается уже 232-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 13 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 231-го дня войны с РФ. Таких массированных ракетных атак, как в понедельник и вторник вчера, не было, хотя отдельные прилеты имели место. Продолжаются проблемы со светом. Из-за нехватки мощностей были аварийные и веерные отключения в Тернополе, Хмельницком, Виннице. В Киеве из-за дефицита энергомощностей многие потребители сидят без света по вечерам.

Из-за перебоев с электричеством отключилась Национальная автоматизированная информационная система, и в МВД приостановили выдачу прав, а также регистрацию авто.

В ЕС и США вчера сформулировали, что ответом на беспрецедентную ракетную атаку России по городам и инфраструктуре Украины будет усиленная поставка средств ПВО.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об ударах РФ и отключениях света.