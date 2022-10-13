В Николаеве, где ночью 13 октября российским обстрелом была разрушена жилая пятиэтажка, еще одна ракета С-300 попала в спасательную лодочную станцию. Здание разрушено.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в телеграм-канале.

Предварительно под завалами находится один сотрудник станции. На месте производится поисково-спасательная операция.

Разрушенная лодочная станция утром 13 октября

Напомним, 11 октября россияне атаковали дронами-камикадзе Николаевскую области, ПВО сбила часть беспилотников.

По данным Генштаба, армия России жестоко обстреливает Николаевщину и продолжает наступать под Соледаром.

Война в Украине продолжается уже 232-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 13 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 231-го дня войны с РФ. Таких массированных ракетных атак, как в понедельник и вторник вчера, не было, хотя отдельные прилеты имели место. Продолжаются проблемы со светом. Из-за нехватки мощностей были аварийные и веерные отключения в Тернополе, Хмельницком, Виннице. В Киеве из-за дефицита энергомощностей многие потребители сидят без света по вечерам.

Из-за перебоев с электричеством отключилась Национальная автоматизированная информационная система, и в МВД приостановили выдачу прав, а также регистрацию авто.

В ЕС и США вчера сформулировали, что ответом на беспрецедентную ракетную атаку России по городам и инфраструктуре Украины будет усиленная поставка средств ПВО.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об ударах РФ и отключениях света.