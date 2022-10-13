В Николаеве, который с утра обстреляли российские войска, из-под завалов поврежденной многоэтажки достали 11-летнего мальчика. Ребенок шесть часов провел под завалами. Сейчас ему оказывается медпомощь.

Об этом сообщил губернатор Николаевской области Виталий Ким.

Он заявил, что поиски еще восьми человек продолжаются, поблагодарил спасателей.

Ким также добавил, что россияне утром выпустили по Николаеву восемь ракет с-300.

Напомним, накануне россияне обстреляли село Куцуруб под Николаевом. Разрушены 15 домов, повреждены - 10.

Также сообщалось, что за день по Николаеву ночью россияне выпустили десяток ракет С 300.

Война в Украине продолжается уже 232-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 13 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 231-го дня войны с РФ. Таких массированных ракетных атак, как в понедельник и вторник вчера, не было, хотя отдельные прилеты имели место. Продолжаются проблемы со светом. Из-за нехватки мощностей были аварийные и веерные отключения в Тернополе, Хмельницком, Виннице. В Киеве из-за дефицита энергомощностей многие потребители сидят без света по вечерам.

Из-за перебоев с электричеством отключилась Национальная автоматизированная информационная система, и в МВД приостановили выдачу прав, а также регистрацию авто.

В ЕС и США вчера сформулировали, что ответом на беспрецедентную ракетную атаку России по городам и инфраструктуре Украины будет усиленная поставка средств ПВО.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об ударах РФ и отключениях света.