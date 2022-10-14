Сегодня утром по Запорожью РФ выпустила три ракеты С 300. Пострадала инфраструктура города. Возникли пожары. Предварительно пострадавших нет.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Также он предупредил, что сохраняется риск повторных атак.

Напомним, что Запорожье ежедневно находится под обстрелами РФ. Чаще всего они происходят ночное и утреннее время. Спасатели продолжают разбирать завалы многоэтажных жилых домов, уничтоженных этими обстрелами.

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