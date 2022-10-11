Во вторник, 11 октября, в Запорожье продолжаются аварийно-спасательные работы на местах разрушения жилых домов.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В настоящее время проводится разбор завалов на двух многоэтажных жилых домах, где от ГСЧС привлечены 128 человек и 21 ед. техники. В частности, работы проводятся в 5-ти этажном жилом доме, где был разрушен подъезд с 1 по 5 этажа. Также идет разбор завалов 9-этажного жилого дома, где в результате обстрела разрушен подъезд с 1 по 8 этаж", - говорится в сообщении.

На местах также работает общественная организация World Central Kitchen, которая развернула палатки и обеспечивает бесплатным питанием гражданских и спасателей.

Представители общественной организации "Хелпер Запорожье" предоставляют питьевую воду и продукты питания.

Общую координацию осуществляет Мобильная оперативная группа ГУ ГСЧС в Запорожской области.

Напомним, сегодня количество погибших от вчерашнего попадания ракеты в подъезд пятиэтажного дома в Запорожье выросло до пяти человек, еще восемь ранены. Ночью спасатели достали из-под завалов троих погибших.

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