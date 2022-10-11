Утром во вторник, 11 октября, россияне нанесли удар по Запорожью. Целями стали объекты инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Алексарндр Старух.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется, добавил он.

"В результате сегодняшней атаки по городу были повреждены инфраструктурные объекты. Если ваш дом получил разрушения, сообщайте об этом на 15-80 (со стационарных) или по номерам: (061) 787 15 80, (050) 414 15 80, (067) 656 15 80", - написал в телеграм-канале секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

Отметим, что в последнее время Запорожье часто становится целью войск РФ. Так, предыдущей ночью по Запорожью ударили около десятка ракет РФ. Позже стало известно, что в результате ракетной атаки в центре Запорожья вновь был разрушен многоэтажный жилой дом. В результате пострадали люди.

Также мы писали о том, что в результате ракетного удара по Запорожью один человек погиб, еще 5 - ранены. Об этом сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев. По его словам, среди пострадавших - один ребенок, у которого есть порезы от обломков стекла. Спасатели искали людей под завалами.