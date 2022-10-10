Ночью 10 октября Запорожье вновь подверглось ракетной атаке РФ. Сообщается о не менее 10 прилетах.

Об этом сообщил глава области Александр Старух.

"Враг продолжает терроризировать город. Около десятка новых приходов" - сообщил он около 2 часов ночи.

Позже стало известно, что в результате ракетной атаки в центре Запорожья вновь разрушен многоэтажный жилой дом. Есть пострадавшие.

"В городе трагедии работают спасатели, медики, все соответствующие службы. Людям оказывается необходимая помощь" сообщил Александр Старух.

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что ракетный удар вновь уничтожил целый подъезд в жилом доме: "Рашисты снова ударили по жилищной инфраструктуре города. Снова разрушен целый подъезд. В доме возник пожар. На месте работают соответствующие службы".

К сожалению, есть пострадавшие.

Напомним, что 9 октября по Запорожью нанесли очередной массированный ракетный удар. По данным местных властей, били 12 авиационных ракет, под удар попали жилые дома (в одной из многоэтажек обвалился подъезд) и объекты инфраструктуры.

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