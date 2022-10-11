Количество погибших от вчерашнего попадания ракеты в подъезд пятиэтажного дома в Запорожье выросло до пяти человек, еще восемь ранены.

Об этом сообщает секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

По его словам, ночью спасатели достали из-под завалов троих погибших.

Вместе с тем "Суспильне" со ссылкой на Нацполицию региона сообщает о 8 раненных в результате удара по многоэтажке.

Напомним, Запорожье подвергается массированным ракетным ударам каждый день. Недавно россияне также атаковали многоэтажный жилой дом, где рухнули целые подъезды. Сообщалось о 20 погибших.

Сегодня утром россияне выпустили по Запорожью 12 ракет. Пострадали школа и амбулатория, есть погибший.

Война в Украине идет уже 230-й день. "Страна" следит за главными новостями 11 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 229-го дня войны с РФ. Россияне массированно ударили ракетами по Киеву и всей Украине, повредив подстанции ТЭС и ТЭЦ. Часть страны осталась без электричества, украинцев предупредили о возможных веерных отключениях света. Лукашенко вчера заявил, что Украина якобы готовилась напасть на Беларусь и что он договорился с Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск в стране. На фронте вчера противник наступал на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, что означает самая масштабная ракетная атака России за все время войны.