У России осталось чуть больше четверти высокоточных ракет из всего запаса, который был до начала полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью НВ.

"Мы знаем с математической погрешностью количество ракет, оставшихся на территории Российской Федерации. Речь идет именно о высокоточных ракетах, которые для нас представляют наибольшие проблемы", - сказал он.

В то же время ракет советского образца С-300, "еще немного есть, но уже гораздо меньше, чем это было на 24 февраля", добавил Данилов.

"Мы отслеживаем все эти вещи. Я не имею права называть абсолютные цифры, которые хотели бы от меня услышать", - заявил секретарь СНБО, добавив, что время, в котором россияне не смогут пользоваться ракетами "уже близится".

Напомним, россияне всего за день, 10 октября, нанесли по Украине 61 ракетный и 32 авиаудара, пострадала инфраструктура 30 городов. Об этом сообщил украинский Генштаб.

В то же время, после такого массированного обстрела британская разведка заявила, что РФ все еще обладает значительными запасами оружия.