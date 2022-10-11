Ракетная атака 10 октября показала, что РФ все еще обладает значительными запасами оружия - британская разведка
Ракетные удары по Украине в понедельник показали, что Россия все еще обладает значительные запасами вооружений.
Такое мнение высказал глава британской службы радиоэлектронной разведки Джереми Флеминг в интервью BBC Radio.
"Российская военная машина может запускать оружие, у нее есть глубокие запасы и опыт", – добавил он.
Также Флеминг высказал мнение, что "в настоящее время нет никаких признаков того, что Россия рассматривает возможность использования ядерного оружия в войне в Украине".
Ранее газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного западного чиновника написала, что Украине не хватает систем ПВО, это показали вчерашние ракетные удары России.
При этом вчера, после разговора с Зеленским, президент США Джо Байден заявил, что Украине поставят новые системы ПВО.
Война в Украине идет уже 230-й день. "Страна" следит за главными новостями 11 октября в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги 229-го дня войны с РФ. Россияне массированно ударили ракетами по Киеву и всей Украине, повредив подстанции ТЭС и ТЭЦ. Часть страны осталась без электричества, украинцев предупредили о возможных веерных отключениях света. Лукашенко вчера заявил, что Украина якобы готовилась напасть на Беларусь и что он договорился с Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск в стране. На фронте вчера противник наступал на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, что означает самая масштабная ракетная атака России за все время войны.