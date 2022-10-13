Российские оккупанты используют иранские дроны-камикадзе Shahed-136 преимущественно для ударов по зданиям и инфраструктурным объектам. Для атак военных позиций они малоэффективны.

Об этом сообщает глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталью Гуменюк в эфире телемарафона.

"То, что они пытаются использовать эти дроны по объектам критической инфраструктуры, лишают нас воды, тепла, электричества. Это исходя из тактико-технической характеристики и назначения этих дронов-камикадзе, поскольку они срабатывают как спички", - заявила спикер.

Гуменюк объяснила, что удар дронов похож на попадание молнии. Он поджигает объект и выводит из строя не взрывом, а пожаром.

"Использование их (дронов-камикадзе) по позициям, местам скопления людей не столь эффективно", - отметила она.

Ранее британская разведка оценила урон от иранских беспилотников, которые РФ запускает для ударов по территории Украины. По мнению британцев, несмотря на заявленную дальность полета в 2500 км, Shahed-136 несет лишь небольшую взрывчатку, поэтому вряд ли будет удовлетворительно выполнять функцию глубокого удара, для которой Россия, вероятно, стремилась его использовать.

Кроме того, недавно Владимир Зеленский сообщил, что Россия купила у Ирана 2400 таких беспилотников.

Война в Украине продолжается уже 232-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 13 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 231-го дня войны с РФ. Таких массированных ракетных атак, как в понедельник и вторник вчера, не было, хотя отдельные прилеты имели место. Продолжаются проблемы со светом. Из-за нехватки мощностей были аварийные и веерные отключения в Тернополе, Хмельницком, Виннице. В Киеве из-за дефицита энергомощностей многие потребители сидят без света по вечерам.

Из-за перебоев с электричеством отключилась Национальная автоматизированная информационная система, и в МВД приостановили выдачу прав, а также регистрацию авто.

В ЕС и США вчера сформулировали, что ответом на беспрецедентную ракетную атаку России по городам и инфраструктуре Украины будет усиленная поставка средств ПВО.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об ударах РФ и отключениях света.