Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба подтвердил информацию об ударе трех дронов-камикадзе по области около 5 утра.

По его информации, был пожар, но жертв и пострадавших нет.

"По состоянию на 06:45 пожар локализован, открытый огонь отсутствует. К тушению привлекались 43 человека и 12 единиц техники ГосЧС", - написал Кулеба.



Он еще раз обратился к жителям области с просьбой не фиксировать место попадания и не выкладывать фото и видео в сети. Не указывать локации и места прилетов.

"Будьте ответственны, ведь от этого зависит наша с вами безопасность", - отметил Кулеба.

Как писала "Страна", во время утренней атаки дронов на Киевскую область повреждена критическая инфраструктура.

Также "Страна" писала, что ВСУ за сутки сбили почти 20 дронов-камикадзе и пять ударных вертолетов.

Тем временем война в Украине продолжается уже 232-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 13 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 231-го дня войны с РФ. Таких массированных ракетных атак, как в понедельник и вторник вчера, не было, хотя отдельные прилеты имели место. Продолжаются проблемы со светом. Из-за нехватки мощностей были аварийные и веерные отключения в Тернополе, Хмельницком, Виннице. В Киеве из-за дефицита энергомощностей многие потребители сидят без света по вечерам.

Из-за перебоев с электричеством отключилась Национальная автоматизированная информационная система, и в МВД приостановили выдачу прав, а также регистрацию авто.

В ЕС и США вчера сформулировали, что ответом на беспрецедентную ракетную атаку России по городам и инфраструктуре Украины будет усиленная поставка средств ПВО.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об ударах РФ и отключениях света.