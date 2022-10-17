Все столичные учебные заведения 17 октября перешли на дистанционный режим, поскольку воздушная тревога была оглашена до начала учебного процесса (в 06:23).

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Напомним, в результате утреннего удара дронов-камикадзе по Киеву вспыхнул пожар, повреждены жилые дома.

По словам советника главы МВД Антона Геращенко, в Киеве иранский дрон ударил в высотный жилой дом.

Тем временем война в Украине продолжается уже 236-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 17 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 235-го дня войны с РФ. Генштаб сообщил, что ВСУ снова отразили атаки противника под Лиманом и Бахмутом. В Беларуси заявили, что в составе совместной региональной группировки войск будет находиться чуть менее 9 тысяч военнослужащих РФ. МИД Китая и Египта призвали своих граждан покинуть Украину ради безопасности. А в The Washington Times сообщили, что Иран, возможно, будет обеспечивать Россию баллистическими ракетами.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об уроках Карибского кризиса. Как 60 лет назад не допустили ядерной войны.