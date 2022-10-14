Все учебные заведения Киевской области продолжат работать дистанционно до 21 октября из-за угрозы ракетных обстрелов. Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

"Речь идет обо всех образовательных заведениях любой формы собственности - общего среднего, дошкольного, профессиональной-технического и специального предвысшего образования", - говорится в сообщении.

Как писала "Страна", в школах Киева осенние каникулы могут перенести на январь, чтобы экономить на отоплении.

Тем временем война в Украине продолжается уже 233-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 14 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 232-го дня войны с РФ. Наиболее горячая точка фронта сейчас - Бахмут. Он находится под сильными обстрелами. В Херсонской области российские войска укрепляют новую линию фронта, после того, как ее оттеснили ВСУ.

По Киевской области вчера ударили дроны-камикадзе. Они атаковали объекты критической инфраструктуры. Под массированный обстрел попал Николаев.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об уроках Карибского кризиса. Как 60 лет назад не допустили ядерной войны.