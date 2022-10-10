После массированного ракетного удара РФ до конца недели (до 14 октября) все школы Украины переводятся на дистанционное обучение.

Об этом заявил министр образования Сергей Шкарлет.

Он пояснил, что это продиктовано соображениями безопасности.

Напомним, что утром 10 октября РФ выпустила более 70 ракет по Украине. Попадания в Киеве, Харькове, Одессе, Житомире, Львове, Хмельницком, Кривом Роге, Сумской, Полтавской, Киевской области. Местами наблюдаются перебои с электроснабжением и интернетом.

Война в Украине идет уже 229-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 октября в обновляемом онлайне.

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